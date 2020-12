Comitê irá apresentar esboço de plano de vacinação contra a Covid-19 no RS

publicidade

O Governo do Estado irá apresentar, por meio do Comitê de Operações Emergenciais (COE), um esboço do plano estadual de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. O documento será apresentado na terça-feira, na sede da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O anúncio foi feito pela secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann. De acordo com ela, o governo do Estado está em diálogo permanente com o Ministério da Saúde, para garantir a disponibilidade do medicamento.

No entanto, segundo ela, a falta de informações concretas sobre a vacina por parte do governo Federal estabelece dificuldades para o fechamento do plano de imunização. Ele irá prever, inclusive, a possibilidade de aplicação da vacina nas farmácias.

A secretária voltou a frisar a necessidade de evitar aglomerações e usar máscara.

A equipe técnica do Programa Estadual de Imunizações, da Divisão de Epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), está organizando e adequando a estrutura da rede de frio para armazenagem e distribuição das doses. Nesta sexta-feira, a Ufrgs disponibilizou sua estrutura para armazenamento e ofereceu para ser centro de logística e distribuição do medicamento no Estado.