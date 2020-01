Competições de Handebol e Vôlei de areia marcam fim de semana do projeto Esporte Verão

publicidade

Começou neste sábado as primeiras rodadas da Copa Porto Alegre de Handebol de Areia e o Circuito Porto Alegre de Vôlei. As atividades são realizadas no parque Marinha do Brasil e integram o Projeto Verão 2020. As partidas acontecem até domingo, e apenas na modalidade de handebol tem a participação de 120 atletas amadores.

O torneio de handebol de praia tem um atrativo a mais para os competidores, já que ele garante a participação da equipe campeã na disputa organizada pelo Sesc em Torres, marcadas para os dias 7 e 8 de março. Treinador da equipe feminina Bud’s Hand Beach, Guilherme Caporal, estava confiante com os desempenho do time na competição de Porto Alegre. “Trabalhamos o ano inteiro e temos a expectativa de chegar na final e fazer um grande campeonato.”

Para ele, eventos como o deste fim de semana ajudam a popularizar o esporte, especialmente no estado. “Em outros locais o handebol de praia está mais forte, aqui no Rio Grande do Sul foi que ele deu uma estagnada”, avalia Caporal que ressalta ter uma atleta convocada para a seleção nacional em sua equipe.

Apesar da avaliação de Caporal, os organizadores dizem que as participações para este ano foram dentro da expectativa. “Tivemos que encerrar as inscrições porque chegamos ao limite que é possível organizar”, conta o professor da Diretoria-Geral de Esportes, Recreação e Lazer (DIRESP) da Secretaria Municipal de Esportes (SME).

De acordo com ele, o Circuito de Vôlei já tem uma tradição de mais de 20 anos, o que garante o público cativo. Já o handebol ainda está se consolidando, tendo sido feitas cinco edições do evento até agora. Mesmo assim, os adeptos do esporte se fazem presente nas competições.

Ao longo dos próximos finais de semana diversas atividades esportivas vão ser realizada através do do Projeto Esporte Verão. As informações completas podem ser obtidas pelo telefone 3289-4852.