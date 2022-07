Concursos disponibilizam mais de mil vagas, com salários de até R$ 17,1 mil no RS

publicidade

Diversos concursos públicos, com mais de mil vagas ofertadas, estão disponíveis para realização de inscrições nesta semana no Rio Grande do Sul. Três deles encerram a inscrição até esta segunda-feira, 1º de agosto: IBGE, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e prefeitura de Porto Alegre. Em Gravataí, a prefeitura oferece concurso para o preenchimento de 34 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O salário pode chegar até R$ 17,1 mil.

O concurso para recenseador, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatpistica, é o que oferece mais vagas, com 919 disponíveis em todo Estado. Conforme o edital , divulgado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU), o pré-requisito para realizar as atividades é ter ensino fundamental completo, e a duração do contrato é de três meses, podendo haver prorrogação. Dentre as cidades com mais oportunidades de trabalho estão Bento Gonçalves (81 vagas), Campo Bom (38), Erechim (34), Estância Velha (28), Sapiranga (28), Marau (26) e Canela (24).

Em Porto Alegre, estão abertos dois concursos públicos, o da Procempa e Prefeitura Municipal somam mais de 90 vagas. Para a Procempa, o concurso público terá a seleção de 42 profissionais e cadastro reserva em áreas tecnológicas e administrativas. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto e a prova será no dia 25 de setembro. As vagas são para candidatos com ensino superior completo e o salário é de R$ 8.181,47, mais benefícios. O edital completo e mais detalhes da seleção podem ser acessado no site da prefeitura: https://prefeitura.poa.br/procempa/concurso-publico-2022

Conheça as vagas disponíveis:

Análise de sistemas - 22 vagas + cadastro reserva

Ciência de Dados - 4 vagas + cadastro reserva

Infraestrutura de Aplicações - 4 vagas + cadastro reserva

Infraestrutura de Redes e Servidores - 3 vagas + cadastro reserva

Segurança de dados - 2 vagas + cadastro reserva

Designer - 2 vagas + cadastro reserva

Analista de Logística - 1 vaga + cadastro reserva

Analista de recursos Humanos - 2 vagas + cadastro reserva

Analista Financeiro Contábil - 1 vaga + cadastro reserva

Contador - 1 vaga + cadastro reserva

Advogado - cadastro reserva

Já para o concurso da Prefeitura de Porto Alegre, as 51 vagas são para assistente administrativo, eletrotécnico, administrador, analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, assistente social, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro químico e médicos especialistas em Cardiologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Emergência, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia, Hematologia Pediátrica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Infantil, Neonatalogia, Oftalmologia, Oftalmologia Pediátrica, Traumatologia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Psiquiatria Infantil e Urologia. Os cargos são de provimento efetivo, abrangem a administração direta, autárquica e fundacional. Haverá ainda formação de cadastro reserva.O valor da taxa é de R$ 88,86 para cargos de nível médio/técnico e de R$157,96 para os de nível superior. A forma de seleção se divide em acesso universal, acesso de pessoa com deficiência e acesso de pessoa negra. O concurso tem validade de dois anos, a contar da data de publicação do edital de homologação final do certame, podendo ser renovado por igual período.

Aeronáutica, Marinha, Exército oferecem ao todo 402 vagas para os 26 estados e mais Distrito Federal. No Exército os salários podem chegar até R$ 8.245,00 enquanto na Areonáutica e Marinha até R$3.825,00

Demais concursos:

Conselho Regional de Odontologia

N° vagas: 5

Nível:Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 1.298,00 a R$ 5.190,00

Taxa de inscrição: R$ 69 a R$ 79

Prazo: 11 de agosto

Prova: 25 de setembro



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga)

N° vagas: 1

Nível:Médio

Salário:R$ 2.765,97

Prazo:24 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 70

Prova: 11 de setembro

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da região dos Campos de Cima da Serra (Condesus)

N° vagas: 1

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 2.802,87 a R$ 3.437,64

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 100

Prova: 4 de setembro



Furg

N° vagas: 13

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 70 e R$ 110

Prova: 23 de outubro



Hospital de Clínicas de Porto Alegre

N° vagas: vários

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 3.841,14 a R$ 9.150

Prazo: 22 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 69 a R$ 117

Prova: 25 de setembro



Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Nova Prata

N° vagas: vários

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 3.198,24 a R$ 4.942,51

Prazo: 26 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 120

Prova: 25 de setembro





Prefeitura de Dois Irmãos das Missões***

Nº vagas:11

Salário:R$ 1.212,00 a R$ 2.478,94

Prazo:22 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 80

Prova: 11 de setembro

Prefeitura de Encantado

Nº vagas: 52

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 1.818,34 a R$ 3.009,67

Prazo: 2 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 21 de agosto



Prefeitura de Forquetinha

Nº vagas: 4

Nível: Fundamental incompleto a Superior

Salário: R$ 1.403,96 a R$ 9.812,66

Prazo: 5 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 80

Prova: 28 de agosto



Prefeitura de Guarujá do Sul***

Nº vagas: Várias

Nível:Médio e Superior

Salário: R$ 2.100 a R$ 3.845,34

Prazo: 25 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

Prova: 18 de setembro



Prefeitura de Lajeado

Nº vagas: 7

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 1.905,02 a R$ 6.885,34

Prazo: 5 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130

Prova: 11 de setembro



Prefeitura de Paim Filho

Nº vagas: 10

Nível: Fundamental incompleto, Médio e Superior

Salário: R$ 948,81 a R$ 9 mil

Prazo: 12 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 250

Prova: 11 de setembro

Prefeitura de Paraíso do Sul

Nº vagas: 26

Nível: Fundamental incompleto a Superior

Salário: R$ 1.217,34 a R$ 13.855,98

Prazo: 17 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 62,02 a R$ 155,04

Prova: 25 de setembro



Prefeitura de Passo Fundo

Nº vagas: 6

Nível: Superior

Salário: R$ 3.378,46

Prazo: 9 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 42

Prova: 28 de agosto

Prefeitura de Salto do Jacuí

Nº vagas: 1

Nível: Médio e Superior

Salário: R$ 2.597,42 a R$ 3.990,20

Prazo: 15 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 90

Prova: 25 de setembro



Prefeitura de Tunas

Nº vagas: 9

Nível: Fundamental incompleto a Superior

Salário: R$ 1.484,10 a R$ 4.813,32

Prazo: 24 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 220

Prova: 25 de setembro e 13 de novembro (prova prática)



Prefeitura de Vale Real

Nº vagas: 11

Nível: alfabetizado a Superior

Salário: R$ 1.262,43 a R$ 3.042,39

Prazo: 15 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 86,84 a R$ 130,26

Prova: 4 de setembro