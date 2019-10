Condição atual do nível do Guaíba é de atenção, aponta Defesa Civil

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre informou, nesta quinta-feira, que está monitorando o nível do Guaíba na Capital e no ponto de medição do Cais Mauá, as águas atingiram 1,68 metro. Conforme o órgão, a cota de transbordamento do Guaíba é de 3,0 metros e a condição atual é de atenção e há possibilidade de emissão de alerta em função das águas que escoarão para o Guaíba.



“Os rios que contribuem para elevação do Guaíba (Jacuí, Caí, Sinos, Taquari e Gravataí) apresentam níveis acima do normal e, especialmente, o Jacuí apresenta grande elevação que, ao escoar, pode causar alagamentos e inundações na cidade, sobretudo no arquipélago que reúne a Ilha das Flores, do Pavão, da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros e Mauá", explica o diretor-geral da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues.



Segundo a Defesa Civil, neste sábado, há previsão de retorno das chuvas, o que poderá agravar a situação se somadas a outros fatores como direção do vento Sul.

Lami

Levantamento realizado pela Defesa Civil até o final desta tarde, registra o atednimento de 195 famílias e 7,2 mil metros quadrados de lona distribuídos no bairro Lami.