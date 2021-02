Confira como ficam as atividades no "Carnaval da pandemia"

publicidade

A menos de um mês de completar um ano do primeiro caso de Covid-19 no Estado, confirmado no dia 10 de março, e passar 2020 em meio a restrições, ajustes e suspensão de atividades promotoras de aglomeração, o Rio Grande do Sul manteve a lógica dos protocolos sanitários adotadas e suspendeu o Carnaval 2021. Neste ano, nada de folia, blocos de rua e festas características da data. Essa decisão interferiu na concessão do ponto facultativo, medida que dispensa a obrigatoriedade de funcionamento dos órgãos públicos. Na Capital, o prefeito Sebastião Melo revogou o ponto facultativo dos funcionários nos dias 15, 16 e 17.

Já o governador Eduardo Leite decidiu manter o ponto facultativo para os servidores estaduais nos dias 15 e 16, conforme o De"reto 55.744, que dispõe sobre o calendário deste ano para órgãos da administração estadual. Na Quarta-feira de Cinzas, o decreto determina expediente vespertino, a partir das 13h. O Carnaval não é feriado nacional, sendo considerado assim se estiver previsto em lei estadual ou municipal. Veja como será o funcionamento das principais atividades durante o "Carnaval da pandemia".

O Sindilojas Porto Alegre orienta que o comércio da Capital mantenha suas atividades na terça-feira, desde que siga o regramento da negociação firmada pela entidade junto ao Sindec. Os demais lojistas poderão abrir os estabelecimentos, mas sem a equipe. Nos bancos, o funcionamento será como em anos anteriores: nos dias 15 e 16 de fevereiro não haverá atendimento nas agências e na quarta-feira o início do expediente será às 12h. As lotéricas, com raras exceções, estarão fechadas nos dias 15 e 16.

No dia 17, o funcionamento será normal. Nos Correios, as agências vão funcionar normalmente nos três dias onde não houver ponto facultativo, assim como a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Os hemocentros e farmácias do Estado fecham na segunda e terça-feira, e o Samu e os Centros de Informação Toxicológica funcionarão 24 horas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que os ônibus vão circular seguindo a tabela de horários habituais e na Trensurb, os intervalos entre as viagens na segunda seguirão a tabela dos sábados e na terça, os intervalos serão de domingos e feriados.

Estradas terão monitoramento

Quem vai pegar as estradas gaúchas para aproveitar os dias destinados ao Carnaval 2021, mesmo suspenso devido à pandemia, deve seguir as normas de boa conduta para preservar vidas. Para reduzir o número de acidentes e infrações, a Operação Carnaval 2021 vai estar ativa nas estradas gaúchas, de hoje até quarta-feira. A ação é uma iniciativa do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). No Litoral Norte, Sul e Costa Doce, os policiais atuarão nas rodovias que dão acesso aos municípios com balneários marítimos, lacustres e fluviais.

A expectativa do CRBM é de elevação do fluxo na ida a partir da tarde de amanhã e na manhã do sábado. Na volta, a previsão é de movimento expressivo durante a tarde e a noite de terça e na manhã da quarta. A PRF segue com a Operação Rodovida em estradas federais de todo país e o Detran/RS vai participar com a Operação Balada Segura, com a Balada Educativa e blitzes nas praias do Litoral Norte, de hoje até quarta.