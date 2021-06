Conserto da iluminação no Túnel da Conceição deve durar uma semana em Porto Alegre

publicidade

O conserto da iluminação em ambos os sentidos do Túnel da Conceição, afetado pelo furto de cabos subterrâneos de rede, deve demorar em torno de uma semana. A previsão é do titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, na manhã desta segunda-feira à reportagem do Correio do Povo. “Vamos trocar os cabos de cobre por de alumínio”, adiantou, acrescentando que será também concretada uma parte da caixa onde fica a fiação de energia elétrica.

Os reparos serão feitos pelo consórcio I.P. Sul, responsável pela manutenção da iluminação pública na cidade. “Haverá desligamentos parciais durante o trabalho das equipes”, previu. O secretário Marcos Felipi avalia também a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento direcionadas para flagrar o furto dos cabos. “É a terceira vez desde outubro do ano passado. A última foi em abril”, observou.

O furto dos cabos de rede teria ocorrido na madrugada de sábado passado. “Quando fomos acionados, o furto já havia ocorrido. Vamos aumentar a presença no túnel para inibir ou prender quem estiver praticando este delito”, declarou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Já a EPTC orientou que os motoristas para que tenham maior atenção ao passarem pelo Túnel da Conceição devido à escuridão, além de acenderem os faróis no trecho e obedecerem a velocidade limite no trecho.

Foto: Alina Souza