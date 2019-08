Consulado dos EUA em Porto Alegre só retomará emissão de vistos em 21 de agosto

publicidade

O Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre ampliou, nesta terça-feira, o prazo para voltar a emitir vistos. Conforme nota publicada via Twitter, as atividades só serão normalizadas a partir de 21 de agosto. As renovações de visto seguem sendo realizadas normalmente.

A justificativa do Consulado é que a unidade precisará passar por reparos, impedindo o funcionamento normal da área de emissão de novas documentações para entrar em território norte-americano.

"Durante esse período, o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) localizado no Passo D’Areia estará aberto para coleta biométrica (foto e impressões digitais). Os solicitantes poderão agendar a coleta biométrica no CASV e agendar, a partir do dia 21 de agosto, uma entrevista de visto no Consulado", informou o consulado. Solicitantes com entrevista cancelada deverão reagendar. Os pedidos de visto seguem normalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

As pessoas que têm viagens de emergência que já estejam marcadas deverão entrar em contato através do e-mail PortoAlegreNIV@state.gov.