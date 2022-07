Cooperativa de estrangeiros no RS busca fomentar casa própria a migrantes da América Latina

publicidade

A Cooperativa Habitacional Migrantes do Sul (Cohmisul) foi fundada em 2020 por famílias migrantes da Venezuela, Bolívia, Peru e Cuba no Rio Grande do Sul e tem por objetivo o fomento da moradia própria e regular de seus cooperados: migrantes latino-americanos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

A associação surgiu ao observar as condições de moradias de muitos dos migrantes que chegavam ao Rio Grande do Sul. Henry Pérez, presidente da Cohmisul, conta que atualmente há cerca de 40 famílias venezuelanas vivendo em malocas em um único terreno em uma das entradas da cidade de Canoas e é justamente isso que a cooperativa que evitar. “Isso tampouco é bom para o Brasil, para os brasileiros. Nós queremos ser parte da solução, não do problema”, afirma.

A cooperativa é a primeira fundada por migrantes no Brasil. O caminho para fazer o registro legal da associação trouxe dificuldade para Pérez e Héctor López, vice-presidente, ambos venezuelanos, e só ficou pronto em abril de 2021. “Enquanto isso, nós nos ajudamos, conseguindo alimentos para quem precisava dentre nós”, conta Pérez.

A cooperativa se apoia em documentos nacionais e internacionais que dão direito à moradia digna, como a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Constituição Brasileira. Nesta sexta-feira, em evento na sede do Departamento de Habitação de Porto Alegre (Demhab), a Cohmisul apresentou o projeto habitacional da cooperativa, que foi feito em parceria com a organização Engenheiros Sem Fronteiras.

A Cohmisul ainda não possui nenhum terreno para a construção das casas em seu nome, mas uma planta básica já foi projetada. Serão casas de dois ou três quartos, com um banheiro, sala e cozinha. Os imóveis poderão ser adquiridos pelos cooperados por um preço próximo ao de custo.