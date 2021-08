Mais cinco óbitos são confirmados em surto de Covid-19 no Hospital Conceição, em Porto Alegre

publicidade

O Hospital Nossa Senhora da Conceição confirmou na manhã desta terça-feira mais cinco óbitos devido ao surto de Covid-19. Com isso, subiu para 27 o número mortes entre pacientes. A instituição médica informou, ainda na semana passada, que os boletins seriam divulgados apenas duas vezes por semana – às terças e sextas-feiras. O motivo alegado é a redução do surto no local.

Conforme o Hospital, todas as vítimas são homens, com mais de 59 anos – dois eram residentes de Viamão, e os outros três moradores de Santana do Livramento, Gravataí e Porto Alegre –, com comorbidades.

Ainda no dia 24, a casa de saúde afirmou que o surto estava controlado. Sobre o aumento do número de óbitos, a responsável técnica pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Instituição, a médica epidemiologista Ivana Varella, explica que "a média de tempo para a evolução a óbito após o aparecimento dos sintomas é em torno de 15 a 20 dias".

De acordo com o balanço desta terça, um total de 170 pessoas foram infectadas. Destas, 96 eram pacientes, sendo que 61 receberam a segunda dose da vacina, o que representa 63,5% – oito pacientes estão hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O hospital segue com o surto ativo em três áreas.

Entre os profissionais da instituição, 74 foram infectados, sem nenhum óbito confirmado. São 14 auxiliares/técnicos de higienização, 25 auxiliares/técnicos de enfermagem, nove nutricionistas, 11 médicos, cinco estagiários, sete fisioterapeutas e três enfermeiros. A Casa de Saúde não contabiliza nenhum funcionário hospitalizado.