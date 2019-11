Corpo da quarta vítima de naufrágio de barco em Rio Grande é encontrado

publicidade

O 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil confirmou que o corpo da última pessoa morta no naufrágio de uma embarcação pesqueira no Rio Grande do Sul foi encontrado no domingo. A vítima é um jovem de 20 anos, cujo pai, de 50, também perdeu a vida na tragédia cujas causas ainda são apuradas. De acordo com o ramo das Forças Armadas do Brasil responsável por conduzir operações navais, o corpo foi encaminhado à Polícia Civil para identificação, que já foi realizada por familiares.

Na última quinta-feira, o barco com setes tripulantes, dos quais quatro morreram, naufragou por volta das 6h40min. A embarcação virou próximo ao Farol de Sarita, entre Rio Grande e São José do Norte, no Sul do Rio Grande do Sul. A Marinha auxiliou as buscas com uma aeronave, uma embarcação da Capitania dos Portos do Estado, o Navio Patrulha Benevente, além de uma equipe de mergulhadores.