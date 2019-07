Corpo de Paulo Henrique Amorim será velado na sede da ABI, no Rio

publicidade

O corpo do jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu na madrugada desta quarta-feira, será velado nesta quinta-feira, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), na Rua Araújo Porto Alegre, 71, Centro do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida acontecerá das 10h às 15h. Na sequência, ele será cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, na zona portuária da capital fluminense. Em comunicado, a família do jornalista ainda agradeceu “as manifestações de pesar e carinho dos colegas e amigos”.

Paulo Henrique Amorim tinha 76 anos e deixou um legado para a comunicação brasileira. Ele morreu em casa, após sofrer um infarto fulminante. Deixou mulher, uma filha e dois netos.

O jornalista estava na Record TV desde 2003, após passagem por diversos jornais, revistas e redes de TV do País. Em nota, a emissora lamentou “profundamente o falecimento de Paulo Henrique Amorim” e se solidarizou “com os amigos, familiares e admiradores. A todos, nossas sinceras condolências.”