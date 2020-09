Corredor exclusivo de transporte coletivo da avenida Protásio Alves é bloqueado pela EPTC

publicidade

A EPTC bloqueou totalmente na manhã desta terça-feira o corredor exclusivo de transporte coletivo da avenida Protásio Alves, no trecho junto a rua João Abbott, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. No local foi realizado o trabalho de recuperação da parada de ônibus.



Ela havia sido danificada em um acidente de trânsito durante a madrugada. Um caminhão de recolhimento de lixo se chocou contra a estrutura, que precisou de reparos. Agentes da EPTC isolaram o trecho. Após a conclusão do serviço, o trânsito dos coletivos no trecho foi liberado.