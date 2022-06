Covid-19: com pico de contágio, Estado emite avisos, pela quarta semana, a todas as regiões do RS

publicidade

Em função de um pico de contágio pela Covid-19 observado no Rio Grande do Sul, o governo estadual emitiu avisos, pela quarta vez consecutiva, a todas as 21 regiões no Sistema 3As de Monitoramento, que gerencia a pandemia de coronavírus. Coordenada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, a reunião do Gabinete de Crise sobre o tema se encerrou na noite desta quarta-feira.

A busca por atendimento em razão da Covid-19 se soma à demanda causada por outras síndromes respiratórias, comuns à época mais fria. O Gabinete de Crise também observa que aumentou a busca por atendimentos eletivos (não urgentes), represados durante a pandemia.

Na semana analisada, o número de internados, entre casos suspeitos e confirmados de Covid, cresceu em 27 pacientes. Nos leitos clínicos, mais 37 pessoas deram entrada, enquanto em leitos de UTI, o período terminou com 10 pacientes a menos. Há 803 suspeitos e confirmados em leitos clínicos, o que representa um crescimento de 4,8% em comparação à semana passada; e 217 em UTIs, 4,4% a menos do que na semana passada.

De acordo com o monitoramento a cargo das equipes do Grupo de Trabalho (GT) Saúde, o aumento da propagação ao longo dos meses de maio e junho também já pode ser percebido no número de óbitos pela Covid-19. Em 1º de maio, a média semanal de mortes no Rio Grande do Sul era de 39 (0,3 a cada 100 mil habitantes), enquanto, na última semana, o indicador chegou a 162 (1,4 a cada 100 mil), um crescimento de 315,4%.

Conforme o governo estadual, isso reforça ainda mais a importância de que a população busque a dose de reforço e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Cerca de 80% da população residente no Rio Grande do Sul está com o esquema vacinal primário (duas doses) completo, mas apenas 54,8% tomaram a dose de reforço (ou terceira dose), completando o esquema vacinal.

Veja Também