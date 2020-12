Covid-19: Hospital Moinhos de Vento prorroga até segunda restrições em emergência

publicidade

A direção do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, decidiu manter até a segunda as restrições de entrada na emergência da instituição. O local não recebe pacientes com suspeita de infecção por coronavírus há 22 dias, já que enfrenta uma superlotação no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Não há nenhum leito disponível no momento. Segundo o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, 31 pessoas diagnosticadas com a doença estão sendo submetidas a tratamento intensivo no Moinhos de Vento. Dois pacientes, que não sofrem de Covid-19, aguardam na emergência a abertura de um leito.

“Serão priorizados os atendimentos aos pacientes em estado grave até que a situação atual de ocupação seja normalizada e que a pandemia retorne aos patamares anteriores”, informa, em comunicado, a direção do hospital. “É fundamental que todos sigam as recomendações, utilizando máscaras e higienizando as mãos”, diz o texto.