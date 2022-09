Covid-19: Porto Alegre libera 4ª dose da vacina para pessoas com 28 anos ou mais

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá ampliar, a partir desta quinta-feira, para 28 anos o público apto a receber a quarta dose da vacina (segunda de reforço) contra a Covid-19 em Porto Alegre.

A quarta dose fica à disposição para todas as pessoas a partir de 28 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

A quarta dose também vai ficar disponível para todas as pessoas com comorbidades com idades entre 18 e 27 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

A vacinação estará disponível nos Shoppings João Pessoa e Lindoia (até as 16h) ou em 33 unidades de saúde - nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza).

