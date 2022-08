Covid 19: Porto Alegre libera quarta dose para pessoas acima de 37 anos nesta quarta

publicidade

Pessoas com 37 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira em Porto Alegre. O imunizante estará disponível para as pessoas vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses.

Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independentemente da dose aplicada anteriormente. De acordo com a prefeitura, a abertura para mais faixas etárias dependerá da quantidade de doses em estoque.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai oferecer a vacina contra a Covid-19 nesta quarta, para crianças e adultos, em diferentes locais. A vacinação para crianças a partir de três anos irá ocorrer em 25 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza) e Lindoia Shopping (até as 16h). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Adultos

A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 37 locais: no Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping (até as 16h) e em 35 unidades de saúde - nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Veja Também

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde, no Shopping João Pessoa e no Lindoia Shopping.