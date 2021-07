Covid-19: Primeira dose da vacina será aplicada em 13 locais nesta terça-feira em Porto Alegre

publicidade

O público com 33 anos poderá receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 13 locais, nesta terça-feira, em Porto Alegre. A imunização também segue para os públicos que já vêm sendo contemplados na campanha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação estará disponível para residentes em Porto Alegre em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h, e no drive híbrido do Bourbon Wallig (acesso de carro ou a pé), das 9h às 17h.

No drive híbrido, haverá isenção no ticket do estacionamento para quem parar o veículo nos níveis E2, E3, E4 ou E5. O tempo de permanência deverá ser de no máximo quatro horas. Para garantir o benefício, é preciso apresentar o comprovante de vacinação no guichê de estacionamento do 4º andar. Já aqueles que forem se vacinar de carro devem acessar o local pelas ruas Dr. Dário de Bittencourt, Antônio Joaquim Mesquita e avenida Grécia (no sentido centro-bairro).

Documentação

De acordo com a SMS, para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na Capital.

Já o grupo das comorbidades e deficiência, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Primeira dose por agendamento

Conforme a Secretaria, pessoas com 33 anos ou mais também poderão agendar a aplicação da primeira dose pelo aplicativo 156+POA. Há agendas disponíveis para esta terça-feira nas unidades de saúde Morro Santana e São Carlos. O serviço é oferecido das 18h às 21h.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose de Coronavac/Butantan estará disponível para todos os vacinados há 28 dias, em 20 unidades de saúde, das 8h às 17h. Já a aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca irá ocorrer em 32 unidades de saúde, das 8h às 17h, e em 21 farmácias parceiras, das 9h às 17h.

Não haverá aplicação da segunda dose da Pfizer/Comirnaty. Seguindo determinação da Comissão Intergestores Bipartite/RS (CIB), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) passou a adotar o intervalo de dez semanas entre a primeira e a segunda dose da Pfizer. Assim, quem recebeu a primeira dose a partir de 15 de junho deverá aguardar o novo prazo para receber o imunizante.

Segunda dose por agendamento

Também é possível agendar a aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca pelo aplicativo 156+POA. O serviço é oferecido das 10h às 19h nas unidades de saúde Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém, Belém Novo e Rubem Berta para todas as pessoas vacinadas com Oxford/AstraZeneca há dez semanas.

Confira o endereços dos pontos de vacinação para esta terça:

O quê: primeira dose contra a Covid-19

Público: pessoas com 33 anos ou mais; profissionais de saúde e de apoio à saúde; pessoas com deficiência a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades a partir de 18 anos; funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior; gestantes e puérperas.

Onde: 12 Unidades de Saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: confira no link

Onde: Drive híbrido do Shopping Bourbon Wallig (o local deve ser acessado pelas ruas Dr. Dário de Bittencourt, Antônio Joaquim Mesquita e avenida Grécia (no sentido centro-bairro).

Horário: 9h às 17h

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades São Carlos e Morro Santana)

Horário: 18h às 21h

O quê: segunda dose da Coronavac/Butantan

Público: residentes em Porto Alegre que estão com o esquema vacinal em atraso

Onde: 20 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: confira no link

O quê: segunda dose da AstraZeneca/Oxford

Público: pessoas que receberam a primeira dose há dez semanas

Onde: 32 unidades de saúde e 21 farmácias parceiras

Horário: 8h às 17h (nas unidades de saúde) e das 9h às 17h (nas farmácias parceiras)

Endereços: confira no link

Onde: App 156+POA (agendas para as unidades Belém Novo, Nossa Senhora de Belém, Rubem Berta e Vila Jardim)

Horário: 10h às 19h