Covid: Brasília e Rio apresentam alta carga viral nos esgotos

Um levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) mostra que Brasília e Rio de Janeiro apresentaram elevadas cargas virais de Covid-19 nos esgotos no mês de setembro, enquanto foram identificadas baixa incidência em três capitais: Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. Curitiba também apresentou tendência de queda.

Rio de Janeiro chegou a registrar a maior carga viral do histórico e está no maior patamar entre as seis capitais acompanhadas pela Rede de Monitoramento Covid Esgotos. Já em Brasília, foi emitida a primeira nota de alerta, após um aumento 75% na carga viral em apenas duas semanas.

De acordo com dados do boletim de acompanhamento, o aumento nas concentrações virais na capital federal ocorreu principalmente em função do feriado de 7 de Setembro, quando a cidade recebeu muitos visitantes. Somente nas estações de tratamento de esgoto de São Sebastião não foi registrada concentração do novo coronavírus durante o feriado. Já na estação Brasília Norte, que também recebe esgoto de hotéis, foi observado o aumento mais expressivo na carga viral.

Curitiba registrou estabilidade e apresenta tendência de queda. Em Fortaleza, no período de 22 a 28 de agosto e de 1 a 18 de setembro, o novo coronavírus não foi detectado em nenhuma das três estações de tratamento de esgotos acompanhadas e que atendem a 65% da população da cidade.

O R7 entrou em contato com as secretarias de Saúde do DF e do Rio de Janeiro, para saber as medidas de enfrentamento à propagação de Covid nas duas cidades, e aguarda retorno. Para conferir o estudo completo, clique aqui.