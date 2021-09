CPI quer investigação de conselhos de medicina por possível omissão

publicidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 aprovou requerimento nesta quarta-feira pedindo investigação do Conselho Federal de Medicina (CFM), do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por possíveis omissões em relação às suspeitas de irregularidades envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior.

O requerimento é para que as investigações sejam feitas em caráter de urgência pelas procuradorias da República em São Paulo e no Distrito Federal (DF), além do Departamento de Polícia Federal das superintendências de São Paulo e do DF. Os pedidos foram apresentados pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), durante a sessão da CPI que ouve a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior. O nome dos médicos está no anonimato.

Em dossiê elaborado pela defensora, com base nas informações repassadas pelos médicos, eles fizeram uma série de denúncias contra a Prevent Senior. Dentre elas, que a operadora impediu o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) no início da pandemia, para que o vírus circulasse nas unidades da operadora e ela pudesse dar início a um protocolo com prescrição de cloroquina a pacientes com Covid-19. A operadora nega. Além disso, o uso dos medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a doença teria sido feito sem a anuência de pacientes ou de seus familiares.

O grupo ainda diz que era obrigado a entregar o chamado kit Covid, com remédios ineficazes contra o novo coronavírus, a todo paciente com suspeita da doença. Caso contrário, poderiam ser demitidos. A operadora chegou a fazer um estudo com uso de cloroquina em pacientes. À CPI, Pedro Benedito Batista Júnior, diretor-executivo da Prevent, afirmou que foi um "estudo observacional".

