Cratera interdita três pistas da avenida Loureiro da Silva em Porto Alegre

publicidade

Uma cratera localizada na avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre, provocou a interdição de três pistas da via no começo da manhã desta quarta-feira. Segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) à Record TV RS, o problema no local já tinha sido percebido por equipes na noite anterior, mas o buraco aumentou ao longo da madrugada conforme o asfalto foi cedendo.

Uma sinalização já havia sido colocada, mas ela não foi o suficiente para impedir a passagem de veículos, tanto que um ônibus teve de ser conduzido para perto do meio-fio para poder seguir na via nas primeiras horas da manhã. O bloqueio, portanto, deverá ser feito mais próximo da entrada da Câmara de Vereadores, para que não exista trânsito na região.

Ao longo do dia, a EPTC deverá acionar o Departamento de Água e Esgoto (Dmae) para verificar se há uma tubulação no trecho.

Cratera na avenida Loureiro da Silva / Foto: Eduardo Pinzon / Record TV RS / Especial / CP