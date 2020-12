Cresce a busca por informações nas tendas de triagem da Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

Com o aumento dos casos de contaminação e mortes por conta da Covid-19, cresceu a busca por informações por parte da população nas tendas de triagem montadas em hospitais e nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Nos últimos dias, o movimento chamou a atenção dos funcionários da área da saúde.

Na manhã desta segunda-feira, a tenda de triagem do hospital Vila Nova, na zona Sul da Capital, estava lotada e, no lado externo da estrutura, mais de 30 pessoas aguardavam pelo atendimento. Adultos e crianças estavam utilizando máscaras e face shield (protesto facial).

Funcionários da unidade informaram que o local tem recebido muita gente que faz questionamentos sobre sintomas e transmissão. Quem procura o serviço está sempre protegido com o uso de máscara e costuma levar álcool em gel para a higienização das mãos.

A auxiliar administrativa Nádia Ferreira Dias, moradora do bairro Jardim Vila Nova, disse que foi até o hospital em busca de informações confiáveis. "Um hospital ou um posto de saúde é o melhor local para termos informações sobre seguras sobre o coronavírus", ressaltou.

O serviço que funciona desde o dia 30 de março já atendeu 14.878 pessoas. O atendimento na tenda é de segunda a sexta-feira das 7h às 24h, e das 7h às 19h, nos finais de semana e feriados.

Na UPA Moacyr Scliar, que pertence ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a gerente Jaqueline César Rocha informou que o Centro Atendimento Respiratório Covid-19 da UPA iniciou os atendimentos em 11 de maio. Neste período até o dia 29 de novembro já foram realizados 16.446 atendimentos médicos, com 1.170 pacientes sendo encaminhados para observação/internação.

O diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, informou que o gabinete de gerenciamento de crise da instituição de saúde terá uma reunião na manhã de terça-feira para discutir com as equipes assistenciais a possibilidade de reinstalação da tenda de triagem no hospital. A Central de Triagem Covid-19 do GHC funcionava no espaço da Escola GHC, na avenida Francisco Trein, bairro Cristo Redentor, próximo ao Hospital Conceição.

O atendimento diário era feito das 8h às 22h e a unidade recebia pacientes suspeitos de coronavírus para avaliação de risco. A estrutura tinha quatro consultórios, uma sala de estabilização, uma sala de classificação de risco com dois classificadores e uma ambulância para transporte de paciente. A equipe era formada por três enfermeiros, quatro médicos, três técnicos de enfermagem e dois auxiliares administrativos.

O movimento de pessoas em busca de informações sobre a Covid-19 tem sido intenso também nas estruturas localizadas no pronto atendimento da Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Lomba do Pinheiro.

Quem procura o serviço das tendas de triagem em Porto Alegre busca informações sobre os sintomas da Covid-19 e como ocorre a transmissão. Tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem dos hospitais e dos postos de saúde alertam sobre os sintomas mais comuns, que são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

O Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES) reabrirá na terça-feira a tenda de triagem e atendimento para pacientes com sintomas do coronavírus. O espaço funcionará das 8h às 17h. A estrutura havia sido fechada em 31 de outubro.

A definição segue as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que alterou as ações com a registro de aumento recente de casos da doença. A tenda fica no pátio do hospital na avenida João Antônio da Silveira, 3.700, no bairro Restinga.

