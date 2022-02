Crianças de cinco anos são vacinadas contra Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou o público apto a receber a dose pediátrica da Pfizer a partir desta sexta-feira. Podem receber a dose crianças de 5 anos e de 5 a 11 anos imunodeprimidas. A aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer está disponível em oito das 16 unidades de saúde com vacinação infantil (Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta, Santo Alfredo, Nova Brasília e Guarujá).

Já a Coronavac, ministrada em crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunodeprimidas, é ofertada nas 16 unidades (Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Vizeu, Primeiro de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá, Ponta Grossa, Morro Santana, Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta, Santo Alfredo e Mato Sampaio).

Na unidade de Saúde Nova Brasília, no bairro Sarandi, há um movimento moderado hoje. A dona de casa Adréia Dimer levou a única filha, Manuela Dimer, para receber a primeira dose. “No começo, ficamos pensativos em vacinar ou não, mas decidimos acreditar na Ciência”, explicou. Ela e o marido já estão com a dose de reforço e faltava apenas a filha, que não tem comorbidades e não apresentou reações no período de espera de 20 minutos.

O segurança Douglas Trindade aproveitou para vacinar o caçula de 5 anos, Davi de Oliveira Trindade. Na terça-feira, o irmão mais velho, Evaldo de Oliveira Trindade, 11 anos, foi imunizado. “Estávamos esperando pela hora de imunizar os dois”, comentou. Ele e a esposa já receberam a dose de reforço. A vacinação deve prosseguir neste sábado.