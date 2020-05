Crianças e gestantes poderão se vacinar contra gripe a partir desta segunda-feira

publicidade

A partir da próxima segunda-feira, crianças de seis meses a menores de 6 anos e gestantes estão incluídas no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe em Porto Alegre. Com a ampliação do público-alvo, poderão se vacinar também puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência. A Prefeitura da Capital orienta que as crianças sejam vacinadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário vacinal.

Os dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) mostram que desde o início da campanha, no dia 23 de março, já foram vacinadas 406,2 mil pessoas dos grupos prioritários em Porto Alegre.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é vacinar 81,3 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas. Com relação aos outros grupos prioritários, as metas para a capital gaúcha são as seguintes: 173 mil pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, 513 indígenas, 1,7 mil funcionários do sistema prisional e 3,9 mil pessoas da população privada de liberdade – adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa.

O SIPNI mostra ainda que 57,5 mil pessoas com doenças crônicas não transmissíveis foram vacinadas contra a gripe desde 16 de abril, início a segunda fase da campanha. Estão incluídas aí pessoas com problemas respiratórios crônicos, cardiopatias, doenças renais, hepáticas, neurológicas, diabetes, hipertensão, obesidade, imunossupressão, transplantados e trissomias.

A Prefeitura de Porto Alegre superou as metas de vacinação em três grupos prioritários: idosos (230,6 mil imunizados), trabalhadores da saúde (88,9 mil) e população indígena (549 pessoas). O contingente populacional estimado é de 213 mil idosos, 82,4 mil trabalhadores e 571 indígenas, sendo que a meta do Ministério da Saúde de vacinar 90% desses totais foi atingida em 16 de abril. As metas indicadas pelo Ministério da Saúde correspondem a 90% da estimativa populacional. O órgão federal não especificou a estimativa dos demais públicos.

Para evitar aglomerações em função do novo coronavírus, a realização do Dia D foi cancelada pelo Ministério da Saúde. Professores e adultos de 55 a 59 anos poderão se vacinar de 18 de maio a 5 de junho.