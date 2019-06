Daer libera tráfego na Rota do Sol

publicidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) liberou o tráfego de veículos na rodovia Rota do Sol (ERS 486) na tarde desta quinta-feira. O km 4, no município de Itati, estava bloqueado desde o fim de semana, após o desmoronamento de uma encosta.

O trecho encontra-se sinalizado. No entanto, o Daer reforçou o pedido de atenção para os usuários que trafegam no local. "Os materiais ainda não foram retirados completamente da rodovia", afirmou o diretor-geral do órgão, Sívori Sarti.