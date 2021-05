Debate do Lide RS destaca que a vacina será a grande virada do turismo brasileiro

publicidade

“A vacina será a grande virada do turismo brasileiro quando tivermos 70% da população imunizada. Teremos mais de cinco bilhões para serem investidos no turismo”, afirmou o fundador da CVC Turismo e da GJP Hotéis, Guilherme Paulus, ao falar sobre os “Desafios da Secretaria de Turismo para a Retomada da Economia no Setor", tema 14ª edição da Lide Live, que teve como mediador o presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez e foi transmitida de forma virtual nesta terça-feira, 11, pelo Grupo de Líderes Empresariais.

Segundo ainda Guilherme Paulus, o turismo já tem um caminho de desenvolvimento percorrido na região da Serra gaúcha e também pode crescer em Porto Alegre que oferece muitas atrações a serem exploradas. “O turismo vai voltar forte no Brasil e no Rio Grande do Sul”, ressaltou o fundador da CVC Turismo e da GJP Hotéis, lembrando que “os eventos devem ter uma retomada com todos os protocolos de segurança”.

Ao destacar a possível retomada da economia no turismo, o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini afirmou que o setor terá que conquistar a confiança do turista para que ele se adapte a nova realidade do segmento pós- pandemia. “O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia da Covid-19. Neste momento de retomada, o fator mais importante é a conscientização para que o turista se sinta seguro e entenda que existem protocolos a serem cumpridos para a segurança de todos”, enfatizou Santini.

De acordo ainda com o secretário de Turismo do RS, o momento pode ser encarado como uma oportunidade para quem atua no segmento. Ele destacou que com trabalho as pessoas poder superar os obstáculos provocados ela pandemia. “um dos maiores desafios é fazer com que o turismo possa retomar suas atividades com segurança e planejamento, para o crescimento e desenvolvimento para o RS", destacou Ronaldo Santini.