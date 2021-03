Defesa Civil alerta para chance de chuva forte e queda de granizo em Porto Alegre

publicidade

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu nesta quinta-feira um alerta para a possibilidade de chuva forte e queda de granizo na cidade. Conforme o órgão, a instabilidade pode vir acompanhada de ventos de até 100 km/h. A tempestade pode ocorrer até a meia-noite desta sexta.

Conforme a Defesa Civil, o granizo pode ser registrado em áreas isoladas da cidade. O alerta está fundamentado nas informações do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em caso de emergências, a Defesa Civil deve ser comunicada através do telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pode ser informado pelo 193.