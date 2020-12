Defesa Civil alerta para temporal nas regiões Norte e Leste do RS

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou, na tarde desta quarta-feira, novo alerta de chuvas intensas, rajadas de vento de até 70 km/h e possível queda de granizo para as regiões Norte e Leste do Estado, incluindo o Litoral gaúcho. O alerta vale pelas próximas 24 horas, até 18h de quinta-feira.

Nesta quarta-feira(30), a Defesa Civil emitiu um segundo alerta para chuvas intensas, rajadas de vento de até 70Km/h e possível queda de granizo nas próximas 24h. pic.twitter.com/iVekh5L1Ta — Defesa Civil RS (@defesacivildors) December 30, 2020

No início da tarde, o órgão já havia alertado de um temporal com os mesmos fenômenos para as regiões Sul, Centro e Fronteira Oeste. Por volta das 16h, o temporal chegou a atingir Porto Alegre registrando chuva e vento com duração de cerca de 15 minutos na região Central da cidade.

Até o momento, a Defesa Civil não notificou registros de estragos e desalojados por conta do temporal.