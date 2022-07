Defesa Civil de Porto Alegre alerta para ciclone extratropical nesta terça-feira

publicidade

Uma área de baixa pressão se desloca para o oceano dando origem a um ciclone extratropical, deixando as condições do tempo favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte, rajadas de vento, trovoadas e eventual queda de granizo. O alerta foi publicado pela Defesa Civil de Porto Alegre nesta segunda-feira. As rajadas de vento, segundo o órgão, devem marcar entre 50 e 80 km/h.

O evento pode ocorrer a partir da madrugada desta terça-feira, 12, em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana da Capital. No decorrer do dia, na medida em que o ciclone se afasta, o tempo voltará a ficar firme.

Após “calorão”, frente fria avança com vendavais pelo RS

O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).