Defesa Civil de Porto Alegre alerta para temporal com risco de granizo nesta quinta-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta de temporal com risco de queda de granizo para esta quinta-feira. De acordo com informativo divulgado hoje, a partir das 12h de amanhã, a previsão é de chuva de 50 milímetros e ventos de até 60 km/h.

De acordo com o órgão, o alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população. Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

O último temporal no Rio Grande do Sul ocorreu no feriado de 7 de setembro. A chuva intensa causou alagamentos na Capital, mas os maiores estragos foram contabilizados no Interior do Estado. Por conta dos efeitos, diversos municípios cancelaram as comemorações farroupilhas.