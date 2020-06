Defesa Civil de SC confirma que tornado atingiu as cidades Belmonte e Descanso

publicidade

Um tornado atingiu moradores das cidades de Belmonte e Descanso, a 500 e 700 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina, na quarta-feira. A Defesa Civil do Estado confirmou a ocorrência do fenômeno climático no sábado.

A informação consta em um boletim emitido pelo órgão. Para a análise, foram coletadas imagens aéreas e uma vasta pesquisa em campo que entrevistou moradores. Também foram analisados vídeos feitos por moradores da cidade. Os meteorologistas da Defesa Civil consultaram especialistas no tema, entre eles o professor Ernani Nascimento, da Universidade Federal de Santa Maria.

"O trabalho para a classificação do evento é minucioso e são vários detalhes que precisam ser avaliados", comentou o coordenador de monitoramento do órgão, Frederico Rutorf. Segundo ele, além dos vídeos, foram analisadas imagens de satélite e de radar meteorológico.

Segundo a Defesa Civil, na tarde da sexta-feira, o governador Carlos Moisés vistoriou as áreas danificadas. Mais de 500 famílias foram diretamente afetadas nas cidades de Descanso e Belmonte.

"Daremos toda a assistência necessária aos necessitados. Nesse primeiro momento, é um auxílio mais emergencial. Mas homologaremos o decreto de emergência em Descanso e Belmonte e ajudaremos na reconstrução das estruturas danificadas", disse Carlos Moisés.

Estava prevista para o sábado a chegada dos carregamentos de telhas, que serão distribuídos para as prefeituras. A Defesa Civil segue acompanhando a situação na região em conjunto com equipes do Corpo de Bombeiros, Casan, Celesc, polícias Civil e Militar que permanecem auxiliando as regiões mais afetadas.