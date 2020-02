Defesa Civil emite alerta para risco de temporal em Porto Alegre

publicidade

A Defesa Civil, por meio de conta oficial do Centro de Comando no Twitter, comunicou que chuvas e fortes ventos devem atingir Porto Alegre entre 10h e 11h da manhã desta terça.





Segundo a nota, áreas de instabilidade que avançam para a região podem causar volume de chuva próximo dos 13 milímetros, ventos de 60 km/h e queda de granizo. O alerta feito na manhã desta terça-feira tem validade até às 22h da noite.

TEMPO | Mapa de raios no Rio Grande do Sul no momento. Instabilidade mais forte avança pela Fronteira Oeste. Vento intenso (perto ou acima de 100 km/h) ocorreu em cidades com a fronteira do Uruguai. No deslocamento pelo Estado agora frente tem trazido vento de 50 km/h a 80 km/h. pic.twitter.com/tzXxb9B4O3 — MetSul.com (@metsul) February 18, 2020

A Defesa Civil ainda salienta a possibilidade de corte de energia elétrica, alagamentos, quedas de árvores e sugere que a população se mantenha abrigada em local seguro. De acordo com a previsão da MetSul Meteorologia, a frente fria avança pelo Estado a partir da fronteira com o Uruguai e deve trazer instabilidade e ventos fortes já no fim da manhã.



Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, a distribuição da chuva esperada é bastante generalizada, com registros de volumes altos e pancadas de curta duração em diversas cidades, o que pode resultar em alagamentos. A frente fria se deslocará muito rapidamente pelo Estado, o que aumenta o risco de rajadas de vento na passagem da massa de ar com risco de vendavais.