Defesa Civil orienta população sobre como agir com chegada do ciclone

Com a iminência da chegada do ciclone Yakecan no território do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado está em alerta máximo e orienta sobre como a população gaúcha deve agir para ficar em segurança em meio ao fenômeno. De acordo com o coordenador do órgão, coronel Júlio César Rocha Lopes, as pessoas devem se abrigar em casa e não ficar embaixo de árvores e postes. A expectativa é que os ventos do Yakecan superem 100 hm/h.

O coordenador, que aparece em vídeo ao lado do governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) também afirma que a população deve ficar atenta com animais domésticos e procurar dar assistência à população em vulnerabilidade social, orientando para que este público acesse as prefeituras e defesas civis municipais para ficarem protegidos.

Governador @DelegadoRanolfo e o coordenador estadual da @defesacivildors, coronel @CoronelRocha falam sobre o chegada do ciclone extratropical ao Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/wZbk8fGJH4 — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 17, 2022

A Defesa Civil garante contato constante com as secretarias a fim de minimizar os riscos com a chegada dos ciclones. A população também pode se cadastrar para receber os alertas da Defesa Civil, via celular, no 40199, e seguir o órgão nas redes sociais, para garantir acesso às informações oficiais.

Conforme projeções de especialistas, o ciclone pode atingir cerca de 40 cidades do Rio Grande do Sul e avançar para os territórios de Santa Catarina e Paraná. O Inmet alertou para as baixas temperaturas em decorrência da frente fria. Em Brasília, por exemplo, as mínimas podem chegar a 6°C. Há possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense, com forte incidência de geada em diversos pontos do país.

Segundo projeta a MetSul, o ciclone será uma forte tempestade tropical que deve ficar perto do limite de um furacão categoria 1. Projeção de modelos computadorizados sugerem a formação de um ‘olho’ no centro da tempestade, uma característica de ciclones tropicais.