Defesa Civil registra 27 municípios afetados pelo ciclone no Rio Grande do Sul

Os ventos fortes e as chuvas causadas pelo “ciclone bomba” afetou 27 municípios no Rio Grande do Sul. O número foi divulgado na manhã desta quinta-feira pela Defesa Civil. O boletim também informa que 74 pessoas ficarão desabrigadas e 2.237 estão desalojados em decorrência do efeito climático. Até o momento, nenhuma cidade decretou Situação de Emergência.

A cidade mais afetada foi São Sebastião do Caí onde 74 pessoas tiveram a residência afetada pela inundação inundação do rio Caí. Elas foram removidas para o Ginásio Centro Integrado Navegantes. Segundo a Defesa Civil, todos passaram por medição da temperatura, foram posicionados com distância de três metros de distanciamento e receberam equipamentos de proteção. Na manhã desta quinta-feira, eles começaram a retornar para as suas casas.

O município também registrou 1.150 desalojadas, quando a pessoa é obrigada a abandonar temporária ou definitivamente a sua habitação e que, não necessariamente, carece de abrigo provido do governo. No total, 350 edificações foram atingidas.

A segunda cidade com mais desalojados foi Vacaria com 520 e a terceira Capão Bonito do Sul com 400. Já com danos em edificações, a segunda foi Três Cachoeiras com 301, entre eles escolas e posto de saúde, e a terceira Iraí. Com 300.

Ao menos 13 municípios receberam lonas da prefeitura ou da Defesa Civil para a população recuperar temporariamente telhados arrancados pelos fortes ventos. Segundo o boletim, a rodovia ERS448, no KM 36, está totalmente bloqueada devido ao desmoronamento de parte da pista.