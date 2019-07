Demolição do Ginásio da BM será retomada e concluída no fim de semana

publicidade

A demolição do Ginásio da Brigada Militar, em Porto Alegre, será retomada e concluída neste final de semana. Os trabalhos vão ocupar duas faixas da rua Silva Só, entre a avenida Ipiranga e a rua Felipe de Oliveira que vai funcionar para o tráfego somente na faixa oposta. As questões foram definidas na manhã desta terça-feira Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Defesa Civil e Remov Demolidora.

De acordo com as definições, a demolição vai ocorrer somente no sábado e no domingo, com os trabalhos durando das 7h30min às 18h dos dois dias. A retirada do arco do ginásio deve ocorrer ainda no sábado. Segundo as autoridades, a circulação de ônibus não será impactada e haverá uma passagem provisória para pedestres e ciclistas. A orientação, no entanto, é para que se evite o local. Em caso de chuvas, pode haver mudança na programação.

Ginásio da Brigada funcionou por quase 55 anos / Foto: Alina Souza

O empreendimento que ocupará o terreno onde hoje fica o Ginásio da BM ainda não foi divulgado pela empresa Verdi Sistemas Construtivos. A área foi repassada pelo Estado em troca da construção de um presídio em Sapucaia do Sul. A obra da casa prisional é avaliada em R$ 44,2 milhões e terá 8,8 mil metros quadrados.

O Ginásio da Brigada funcionou por quase 55 anos. Foi inaugurado no dia 29 de agosto de 1963 pelo então governador Ildo Meneghetti e sediou os Jogos Mundiais Universitários. Em outubro de 2017, foi parcialmente destruído por um forte temporal que se abateu sobre a Capital.