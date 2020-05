Denúncias por violência doméstica aumentam durante confinamento na Europa, aponta OMS

publicidade

Os serviços de emergência em toda Europa registraram um aumento de até 60% nas denúncias de mulheres vítimas de violência doméstica durante o confinamento pelo novo coronavírus, alertou nesta quinta-feira a regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) na Europa.

Segundo a OMS, a violência doméstica contra o cônjuge ou filhos tende a aumentar em tempos de crise, principalmente com as medidas de restrição e de confinamento adotadas para conter a propagação do novo coronavírus.

"Os Estados-membros relatam um aumento de até 60% nas ligações de emergência de mulheres vítimas de violência por parte de seu parceiro em abril deste ano, em comparação com o ano passado", afirmou Hans Kluge, diretor da Europa para a OMS, em coletiva de imprensa online em Copenhague. "As denúncias estão aumentando em quase todos os países", destacou uma especialista da organização, Isabel Yordi.

A Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas (UNFPA) calcula que se o confinamento continuar, nos próximos seis meses terão mais 31 milhões de casos de violência doméstica no mundo.

O setor europeu da OMS, que compreende 53 países tão heterogêneos como Rússia e Andorra, possui 1,6 milhão de casos oficiais de Covid-19 e cerca de 150 mil mortes relacionadas ao vírus, segundo dados da organização.