Departamento de Operações de Paz avaliará a capacidade do 6º Batalhão de Engenharia de Combate

publicidade

Na quinta-feira, chega ao Rio Grande do Sul uma comitiva do Departamento de Operações de Paz da ONU (DPKO). A equipe com quatro integrantes avaliará a capacidade operacional do 1º Batalhão Ferroviário, de Lages (SC), e do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, de São Gabriel. Os membros do DPKO farão a certificação nível 2, que habilita as duas corporações a atuarem em missões de paz em outros países.

A comitiva deve aterrissar no Estado as 11h, na Base Aérea de Canoas. De lá, o grupo seguirá de helicóptero para Guaíba, onde irá vistoriar as obras de duplicação da BR 116, realizadas pelo 1º Batalhão Ferroviário, na Operação Guaíba. Na sexta-feira, a comissão da ONU estará em São Gabriel para avaliar a estrutura do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, onde também haverá uma demonstração de ações.

O que será avaliado pelos membros do DPKO em Guaíba foi conferido de perto nesta terça-feira pelo grupo que participa do programa Conheça o seu Exército 2021. Trata-se de uma iniciativa do Comando Militar do Sul e tem como objetivo divulgar as ações e os desafios diários da profissão militar.

Neste ano, as atividades do evento, que é voltado para diferentes setores da sociedade, imprensa e formadores de opinião, se concentram em Porto Alegre e Santa Maria. O coronel Leandro Oliveira do Amaral, que elaborou a atividade, enfatizou que o Exército é da sociedade.

“O programa visa trazer a sociedade para que ela conheça o seu Exército”, explicou.

Já o coronel Marcelo Lorenzini Zucco, comandante do 3º Grupamento Logístico, explanou sobre o funcionamento do apoio logístico do Comando Militar do Sul no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre as ações, Zucco destacou o apoio à vacinação em diferentes cidades, apoio no controle das fronteiras, distribuição de cestas básicas, fabricação de equipamentos de proteção individual, auxílio no tratamento e na distribuição de água para localidades, triagem de pessoas e barreiras sanitárias em cidades como Bagé, em 2020, além de outros municípios.

Na crise de Manaus, Zucco destacou a participação das Forças Armadas no transporte de pacientes no início do ano e encaminhamento de oxigênio, quando a cidade estava no auge da crise. Zucco mencionou ainda a ajuda humanitária a venezuelanos e apoio aos indígenas do país. Também falou do transporte de medicamentos, atendendo a 137 cidades e 196 hospitais.

"Foram mais de 737 mil medicamentos distribuídos. Outra medida foi a instalação de um hospital de campanha na Restinga, em Porto Alegre", observou.

Zucco ainda destacou a Operação Acolhida para imigrantes venezuelanos. "São mais de 16 mil imigrantes interiorizados. Inicialmente foram recebidos em Roraima e depois trazidos para região Sul, entre outros lugares do país", enfatizou.

Segundo ele, mensalmente chegam ao Rio Grande do Sul entre 230 e 250 pessoas na Base Aérea de Canoas. Zucco observa que nem todos permanecem no Estado. “Na adversidade a gente responde”, conclui.

Após a apresentação do Museu Militar do Comando Militar do Sul, pelo diretor do espaço, coronel Ílio Araújo de Oliveira Júnior, o coronel Fábio Batista Bogoni, comandante do 4º Grupamento de Engenharia, apresentou o trabalho do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e seu papel na duplicação da BR 116.

“A tropa mais operacional no Exército é a da Engenharia”, salienta Bogoni, lembrando que uma das funções constitucionais do Exército é auxiliar no desenvolvimento do país.

O departamento atende, além do Rio Grande do Sul, os estados de Santa Catarina e Paraná. Segundo Bogoni, são 12 batalhões de Engenharia e Construção no Brasil, que atualmente realizam 12 obras de cooperação no território nacional. Bogoni salienta que a Engenharia só não atua em mais obras porque já está no limite de sua capacidade.

Sobre a Operação Guaíba, explicou que a obra é realizada 1º Batalhão Ferroviário e o concedente é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O Batalhão Ferroviário executa obras em trechos do lote 1 (km 300,5 ao km 325) e lote 2 (km 325 ao km 351,34).

Outra atividade prevista é a Operação Bagé, que prevê a construção de uma barragem pelo 1º Batalhão Ferroviário, em convênio com a Prefeitura local. "O projeto terá quatro etapas e será concluído em quatro anos", observou.

Bogoni ainda falou da visita de integrantes da ONU para verificar se a Engenharia está em condições de participar de futuras missões de Forças de Paz.