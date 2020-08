Depois de cinco anos, Porto Alegre voltará a ter relógios de rua em funcionamento

publicidade

Depois de mais de cinco anos sem relógios de rua funcionando em Porto Alegre, os 30 primeiros equipamentos digitais, de um total de 168, deverão estar em operação até o final deste ano. Destes, 15 serão colocados até o final de setembro, e mais 15 até dezembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e pelo secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), Marcelo Gazen, que participaram da instalação do primeiro relógio digital na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na rótula de entrada para a avenida Loureiro da Silva, na Orla do Guaíba.

"Os relógios de rua serão mais uma possibilidade de comunicação com a população para repassar informações", ressaltou o prefeito. Segundo Gazen, em até 24 meses, 168 unidades serão instaladas pela cidade. Os próximos relógios de rua, conforme o cronograma da empresa vencedora do processo de licitação, deverão ser instalados em avenidas como Azenha com Bento Gonçalves, Cristóvão Colombo com Plínio Brasil Milano, Nilo Peçanha com João Wallig, Goethe com Doutor Timóteo, Ramiro Barcelos com Independência e Lucas de Oliveira com Neusa Goulart Brizola. "É um investimento 100% privado, ou seja uma Parceria Público-Privada (PPP), com uma das maiores empresas do setor de mobiliário urbano do Mundo" destacou Gazen

Segundo Gazen, além de informar hora e temperatura, os equipamentos serão equipados com câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e Wi-Fi gratuito. A pandemia de coronavírus atrasou o início da implantação. A Brasil Outdoor, liderada pela norte-americana Clear Channel Brasil, previa começar a entregar os relógios em julho, o que não ocorreu. O diretor de desenvolvimento e inovação da Clear Channel, Thiago Gadelha, informou que fornecedores internacionais foram impactados e tiveram as atividades suspensas em razão da pandemia da Covid-19. A empresa foi a vencedora do processo de licitação e será responsável pelos serviços por 20 anos.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, afirmou que depois de sucessivas tentativas fracassadas em gestões anteriores o Executivo municipal conseguiu concluir o processo. "Porto Alegre terá um serviço de excelência e com o ingresso de R$ 81,7 milhões nos cofres públicos, valor 11 vezes maior que o mínimo previsto no edital, para novos investimentos”, acrescentou. Para a instalação dos equipamentos, o investimento estimado é superior a R$ 11 milhões.

A primeira etapa de instalação começou em março com a execução das bases em concreto para receber os equipamentos novos e com o recolhimento dos relógios antigos. Até o momento 80 locais, segundo a empresa, já estão com esse trabalho concluído. Em maio, o prazo para instalação dos primeiros relógios foi prorrogado de julho para setembro devido à pandemia do novo coronavírus, atendendo à solicitação da empresa, a norte-americana Clear Channel Brasil, responsável pela concessão. Os relógios de rua em Porto Alegre pararam de funcionar em junho de 2015, quando a gestão do ex-prefeito José Fortunati rescindiu o contrato com a empresa que realizava a manutenção dos equipamentos.