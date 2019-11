Detran do TudoFácil do Centro fecha por uma semana

publicidade

Os serviços do Detran oferecidos no TudoFácil no Centro Histórico serão interrompidos por uma semana. Uma reforma no posto de atendimento vai provocar a restrição entre os dias 18 e 22 de novembro. A unidade volta a funcionar na segunda-feira, dia 25, a partir do meio-dia.

Até lá, os serviços de protocolo poderão ser realizados nas unidades do TudoFácil na Zona Norte e na Zona Sul de Porto Alegre, além das agências dos Correios.

O telefone Disque Detran segue funcionando para consultas, de segunda a sexta, das 8h às 20h, através do telefone: 0800-905-5555. Na internet, o órgão atende usuários nas ferramentas de chat.

Para consultas

• Disque Detran (segunda a sexta, das 8h às 20h): 0800-905-5555

• Chat e fale conosco do site do Detran

Para protocolos

• Correios (valendo a data da postagem)

• TudoFácil Zona Norte (rua Domingos Rubbo, 51)

• TudoFácil Zona Sul(av. Wenceslau Escobar, 2.666).