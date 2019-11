Detran suspende serviços no TudoFácil Centro para reformas

publicidade

O atendimento do DetranRS na unidade TudoFácil Centro fica suspenso para reformas, a partir desta segunda-feira. O retorno das atividades é previsto para 25 de novembro, a partir das 12h. Durante esse período, os serviços do Detran podem ser realizados nas unidades do TudoFácil Zona Norte e Zona Sul.

Para consultas, o usuário também pode acessar o Disque Detran (segunda a sexta, das 8h às 20h), pelo 0800-905-5555, assim como o chat e o “fale conosco” do site da autarquia. Para protocolos, o Departamento também pode ser acionado pelos Correios, valendo a data da postagem.