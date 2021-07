DetranRS aprimora Central de Serviços no site, após incêndio e desabamento da SSP

publicidade

Com uma extensa carta de serviços que podem ser feitos online, o DetranRS teve impacto minimizado após a perda de documentos no incêndio e desabamento do prédio da Secretaria da Segurança Pública, em Porto Alegre. Agora, a Central de Serviços do DetranRS está com uma nova apresentação para facilitar o acesso da população.

Acessível por meio do site www.detran.rs.gov.br, a nova versão da ferramenta conta com um fluxo de navegação mais prático e intuitivo para a realização dos serviços digitais oferecidos tanto para cidadãos como para empresas que tenham certificação digital.

Além do novo layout e da nova lógica de navegação, a Central de Serviços passa a contar com maior integração com o cadastro único gov.br, adotando os mesmos níveis de autenticação da plataforma federal, com selos de confiabilidade nível básico (bronze), nível verificado (prata) e nível comprovado (ouro).

A autenticação por selos vai garantir o acesso imediato a serviços que antes dependiam de uma validação manual, feita a partir da análise de uma foto enviada pelo cidadão, que era comparada com a imagem do cadastro da CNH do condutor.

Outra novidade é a ferramenta de chat, que foi embutida dentro da plataforma e oferece a possibilidade de atendimento e esclarecimento de dúvidas com um atendente do DetranRS. O serviço está disponível nos dias úteis, das 8h às 18h.

Para o diretor-geral adjunto do DetranRS, Marcelo Soletti, “a Central de Serviços está totalmente alinhada com a estratégia do Governo do Estado e do portal rs.gov.br, na busca de uma transformação digital com o objetivo primordial de simplificar os serviços”.

Já o diretor-geral da Autarquia, Enio Bacci, frisou que “oferecer cada vez mais facilidades ao cidadão vem sendo uma verdadeira obsessão desta gestão, fazendo o DetranRS dar sua contribuição para a construção de um governo 100% digital, estreitando a relação com os gaúchos e gaúchas”.

O DetranRS prevê a entrega ainda de novos serviços para o segundo semestre, como recurso de suspensão e cassação; início do processo de transferência de veículos, solicitação de CNH definitiva,e recurso de infração 2º instância, entre outros.