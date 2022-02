Dia C da Vacinação Infantil contra Covid-19 tem grande procura nas escolas em Porto Alegre

publicidade

Sete escolas municipais de Porto Alegre participaram do Dia C da Vacinação Infantil neste sábado. Os pequenos de 5 a 11 anos compareceram em grande número. Eles eram muito aguardados com brincadeiras e a consciência de que devem se imunizar com a primeira dose contra a Covid-19.

Se, nos primeiros momentos da manhã, houve fila em alguns destes locais, como na EMEF Mário Quintana, no bairro Restinga, no extremo sul da Capital, nas horas seguintes o movimento se estabilizou e foi possível vacinar a todos os que buscavam a proteção sem maiores problemas.

Em geral, o maior fluxo ocorria porque, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é preciso aguardar no ponto de vacinação por 20 minutos após realizar a dose, para que as crianças sejam observadas.

“A adesão está sendo muito grande, e há uma participação enorme por parte dos alunos e famílias da comunidade. O fato da imunização ser em um sábado é bem importante, pois em outros dias muitas vezes os pais não conseguem, assim como realizar a vacinação na própria escola, que é um espaço de acolhimento e de referência”, disse a diretora da Escola Mario Quintana, Caroline Azi Corrêa.

A desempregada Juliana Aguiar, 36 anos, levou o filho, José Hiago, 9 anos, para se vacinar no local. Ambos moram no bairro Belém Velho. “É muito legal, estava esperando bastante”, disse José. Já a mãe salientou que estava aguardando a oportunidade da vacina para o filho no intuito de que ele retornasse com segurança à escola.

O ano letivo no Ensino Fundamental de Porto Alegre começa nesta segunda-feira, 21. Na EMEF José Loureiro da Silva, no bairro Cristal, havia também poucas filas. “Os pais têm trazido as crianças, uma ou outra está com um pouco de medo, mas a maioria está bem tranquila e aceitando bem”, disse a enfermeira Pâmela Gonçalves, que trabalha na Unidade de Saúde Vila Cruzeiro e ajudou no processo de imunização.

O instrutor de trânsito Gerson da Rocha, 43 anos, acompanhou um dos filhos, Joel, 11. Eles são moradores do bairro Vila Nova. “Ficamos mais tranquilos, pois as aulas estão chegando e é preciso esta imunização”, comentou Gerson. Joel não via a hora de receber sua primeira dose, repetindo o irmão mais velho, Davi, 14, que já havia sido imunizado. “Estava esperando por este momento. Fiquei até animado quando disseram que eu ia vir”, disse Joel.