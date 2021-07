Dia começa frio, mas temperaturas ficam amenas ao longo da terça no RS

publicidade

A terça-feira repetirá uma tendência dos últimos dias. O amanhecer será frio, mas as temperaturas ficam amenas ao longo do dia no Rio Grande do Sul. O sol aparece mais uma vez em boa parte do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de nevoeiro em áreas planas – situação que perdurará ao longo desta semana. No entanto, o tempo firme ocorre por conta da área de alta pressão que atua há dias no Estado.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 9°C, e a máxima deve ser de 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 9°C / 21°C

Santa Maria 10°C / 22°C

Santiago 7°C / 22°C

Bagé 7°C / 21°C

Santa Cruz 8°C / 22°C

Caxias do Sul 5°C / 20°C