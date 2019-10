Dia D contra o sarampo imuniza ao menos 1,5 mil em Porto Alegre

publicidade

Pelo menos 1.551 pessoas foram imunizadas em Porto Alegre contra o sarampo no Dia D da vacinação, realizado neste sábado, em todo o país. Dados parciais foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). ara atualizar o calendário vacinal individual dessas pessoas, foram administradas 2.557 doses de vacinas diversas. No Rio Grande do Sul, já foram registrados 17 casos de sarampo em 2019.

No Centro de Saúde Modelo, região central da Capital, o movimento foi reduzido no início do dia, mas aumentou depois das 10h30min. Muitos pais aproveitaram para atualizar a carteira de vacinação dos pequenos. Durante a manhã, a dupla Zé e Maria Gotinha distribuíram pirulitos e divertiram as crianças.

O coordenador da Unidade de Saúde Modelo, Francisco Mazzuca, alertou que o sarampo é muito contagioso. Conforme o médico, a doença começa como se fosse uma gripe. “Ela tem algumas características: a febre alta, muita coriza e lacrimejamento. Depois de quatro ou cinco dias aparecem as manchinhas vermelhas, começando na face e depois tronco, braços e pernas”, destacou. “O sarampo incomoda bastante pois a pessoa fica abatida. Ele pode ter complicações como pneumonia e encefalite, podendo até virar óbito. Ele não pode ser menosprezado”, acrescentou.

Em São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu neste sábado consciência à população brasileira sobre a importância da vacinação e afirmou que não imunizar uma criança é um "ato de negligência".