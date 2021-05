Dia das Mães nas favelas: 95% terão dificuldade para conseguir almoço

publicidade

No Dia das Mães, comemorado neste domingo, 95% das mães moradoras de favelas do Brasil terão dificuldade para conseguir os alimentos para fazer o almoço na data. A taxa é de pesquisa do Data Favela, feita em parceria entre o Instituto Locomotiva e a Cufa (Central Única das Favelas), que entrevistou 1.871 mães moradoras de 351 favelas localizadas em todas as regiões entre os dias 1º e 4 de maio.

O levantamento ainda mostrou que as mães das comunidades viram a família perder grande parte da renda na pandemia, que uma parcela delas teve o pedido para receber o novo auxílio emergencial negado, e que muitas enfrentam dificuldade para colocar comida na mesa, inclusive neste domingo em que se celebra o Dia das Mães.

"Vai ser difícil comemorar, porque a fome voltou a rondar as favelas. A realidade é de extrema necessidade", alerta o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. "O novo auxílio demorou a chegar, o valor é insuficiente e alcança um número menor de famílias."

"Como chefes de família, essas mães sempre lidaram com adversidades e falta de oportunidades, mas a chegada da pandemia e o fim do auxílio emergencial levaram os problemas a uma proporção jamais vista", diz o presidente da Cufa Nacional, Preto Zezé.

Com a explosão da segunda onda da Covid-19 e a interrupção dos pagamentos do auxílio emergencial desde dezembro, cresceu o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar.

Mais da metade da população brasileira não tem acesso pleno e permanente à comida durante a pandemia, segundo pesquisa desenvolvida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar.

Resultados

• 95% das mães de favela declararam que terão dificuldade para fazer o almoço de comemoração do Dia das Mães;

• 84% das mães de favela dizem que sua renda pessoal é hoje menor do que era antes da pandemia;

• 9 em cada 10 estão muito preocupadas com a perda de renda familiar;

• 8 em cada 10 mães que vivem em favelas pediram o novo auxílio emergencial;

• 3 em cada 10 mães de favela que requisitaram o novo auxílio emergencial tiveram o pedido negado;

• 72% das mulheres de favela são responsáveis pela maior parte da renda da casa.