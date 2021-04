Dia do Trabalhador será comemorado com eventos híbridos em Porto Alegre

publicidade

Eventos que ocorrem normalmente no dia 1º de maio estão programadas em Porto Alegre para o Dia do Trabalhador, próximo sábado, de forma híbrida, em virtude da pandemia. Pelo segundo ano consecutivo, as centrais sindicais promoverão ato no formato virtual, mas também haverá atividades presenciais. Já a tradicional missa de Nossa Senhora do Trabalho, que ocorrerá na igreja em espaços limitados, será transmitida pela internet.

Representantes da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS), Força Sindical e outras entidades de classe estarão a partir das 10 horas em frente ao Paço Municipal, no Centro da Capital. Seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19, aliarão mobilização com solidariedade, o presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci.

"Teremos drive-thru de cestas básicas, uma parceria importante com a via campesina, que levará de dez a quinze toneladas de alimentos", conta.

Com a ideia de manter o distanciamento social, atividades como música, teatro e falas deverão ocorrer até o meio-dia. "A favor do emprego e renda e pedimos vacina já. Somos contra as privatizações e o governo Bolsonaro", reiterou Cenci. O ato será transmitido nos canais da internet pela Rede Soberania.

A partir das 14 horas, acontecerá a manifestação das centrais sindicais em âmbito nacional. De forma virtual, são esperados os discursos dos ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, João Dória, Marina Silva, Guilherme Boulos, Manuela D Ávila, entre outros. Para o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, o ato unitário criticará os problemas sanitários e o aumento do desemprego.

“Estamos na luta por um auxílio emergencial de 600 reais, vacina para todos e a retomada da economia”, afirma o líder sindical. A live será transmitida pela TV dos Trabalhadores (TVT), além dos canais do movimento sindical.

Padroeira do Trabalho

Tradicional na Capital, a Festa Nossa Senhora do Trabalho chegou a 67ª edição em 2021 e terá sua missa solene do Dia do Trabalhador a partir das 10 horas, com celebração do arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. A festa em 2020 chegou a ser transferida para outubro do mesmo ano por conta da pandemia. Mas as novenas deste ano já começaram no último dia 21, como procissão motorizada, e seguem até quinta-feira.

Na missa de sábado, haverá espaço disponível até cem pessoas na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho, localizada na avenida Benno Mentz, 1560, bairro Vila Ipiranga. Todos só poderão entrar higienizados e com máscaras. Quem preferir, poderá acompanhar a missa nas redes sociais da paróquia.

Um dos momentos mais esperados da missa é a benção das carteiras de trabalho dos fiéis. Segundo a organização do evento, o que ficará para outra data ainda a ser definida será o tradicional almoço, que deverá ser distribuído no formato drive-thru.

Veja Também