Dia dos Namorados terá exames gratuitos no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre

Testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis estarão disponíveis nesta quarta e quinta-feira no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público Central de Porto Alegre. Ao todo, seis espaços com exames gratuitos e sete consultórios de atendimento estão disponíveis à população, com resultados em apenas 30 minutos e orientações de profissionais da área da saúde.

A ideia da campanha “Espalhe amor, compartilhe cuidado” é aproveitar o Dia dos Namorados para estimular o cuidado com a própria saúde e de quem se gosta.

Das 9h às 17h, a programação inclui orientações de prevenção, distribuição de preservativos e atividades interativas. A campanha de conscientização promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca a importância dos testes rápidos para identificar a presença de infecções sexualmente transmissíveis e, em caso de contágio, dar início ao tratamento o mais cedo possível. Além disso, enfatiza o uso de preservativo na relação sexual, já que usar camisinha ainda é o método mais seguro para evitar a transmissão.

O objetivo das ações é reduzir as taxas dessas infecções na Capital gaúcha. Os testes rápidos também são disponibilizados à população nas unidades de saúde de referência, incluindo pessoas em situação de rua.