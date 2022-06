Dia dos Namorados: vendas devem registrar crescimento de 15% em Porto Alegre

publicidade

Mesmo com inflação em patamar elevado e aumento do custo de vida, o primeiro Dia dos Namorados pós-pandemia deve movimentar o comércio em Porto Alegre, com aumento da procura por restaurantes e hotéis. Com promoções e descontos, os lojistas do Centro Histórico reforçaram as ações de marketing na tentativa de atrair os consumidores. Vitrines de estabelecimentos exibiam nesta sexta-feira mensagens com os principais produtos à venda.

Roupas, perfumes e cosméticos, que tradicionalmente são os itens mais comercializados na data, eram os produtos mais procurados pelos clientes. Um levantamento do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas Porto Alegre com consumidores da Capital prevê o aumento de 15% na movimentação financeira relacionada ao Dia dos Namorados. De acordo com o Sindilojas, os gastos devem injetar R$ 163 milhões na economia. A sondagem revelou ainda aumento de 17,7% para 27,4% em relação a quem pretende almoçar ou jantar fora. Por conta desse cenário, a procura por lojas físicas também deverá crescer, com destaque para o comércio de rua, que deverá receber 47,7% das pessoas.

Em 2021, esse dado correspondeu a 34,3%. Segundo a entidade, o tíquete médio deve ficar em torno dos R$ 204 e o gasto médio por pessoa em R$ 248. O presidente da entidade, Arcione Piva, avalia que o Dia dos Namorados tem sido positivo para o comércio. “Além de sinalizar a retomada definitiva das compras nas lojas físicas, o frio intenso leva as pessoas a comprarem mais. Até mesmo quem pretende realizar alguma programação fora de casa, como jantar fora ou viajar, acaba movimentando o setor de alguma forma. Esperamos, com a data, concretizar o crescimento de 15% nos resultados”, afirma.