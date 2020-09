Dia Nacional do Caminhoneiro é celebrado com ações na BR 290

publicidade

O Dia Nacional do Caminheiro foi comemorado na manhã desta quarta-feira com o oferecimento de muitos serviços aos condutores que mesmo durante a pandemia da Covid-19 não pararam de trabalhar. Os profissionais que estavam na BR 290, a Freeway, participaram de um evento presencial no formato Drive-in.

No posto SIM, no quilômetro 69, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, os motoristas foram convidados a realizar testes de triglicerídeos, colesterol e de HGT, medição de pressão arterial, índice de massa corporal nas tendas montadas na área externa do posto de combustível.

Enquanto isso, uma equipe de técnicos realizava a inspeção do caminhão onde foram verificados questões como consumo de combustível, pneus, suspensão e medição de poluentes. Também foi realizada a inspeção de sinalização e troca de lâmpadas traseiras e higienização das cabines.

O motorista Gustavo Lopes, de São Paulo, elogiou a iniciativa organizada pela Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul (Fecam). "Ações como essa são importantes para que possamos rodar com segurança e com saúde pelas rodovias do país", ressaltou. A iniciativa foi realizada pela federação em parceria com a CCR ViaSul e Clube Procam.

Foto: Alina Souza

O presidente da Fecam/RS, André Costa, disse que os caminhoneiros foram essenciais durante a pandemia da Covid-19 que mantiveram o país funcionando. "É uma forma de reconhecimento aos condutores por todo esse período de sofrimento desde o começo da pandemia até agora", explicou.

Segundo ele, cerca de 150 mil motoristas são filiados a entidade, sendo que 90 mil no Rio Grande do Sul e 60 mil em Santa Catarina. Costa disse que 2020 é um ano tão desafiador para todos função da pandemia e das questões econômicas dela decorrentes. "Os caminhoneiros são os verdadeiros heróis desse país. Seguem enfrentando a estrada com a Covid-19 para manter o país abastecido e funcionando", acrescentou.

Já o coordenador de atendimento ao cliente da CCR Viasul, Cristiano Kowalski, afirmou que as atividades realizadas são de extrema importância para o motorista de caminhão que está na estrada e muitas vezes não tem uma estrutura adequada de atendimento na área de segurança para o veículo e de saúde para o profissional. A ideia das equipe do Clube Procam, da Fecam e da CCR Viasul é que a atividade no formato Drive-in seja feita uma vez por mês na rodovia.