Dia seguinte ao temporal, RS segue com 47 mil clientes sem luz

Mesmo com uma trégua na chuva, cerca de 47 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul em função do temporal. São 38 mil consumidores na área de concessão da CEEE-Equatorial e outros nove mil na área de abrangência da RGE. Ontem, o Estado somou mais de 104 mil pontos desabastecidos.

De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de Pelotas e Rio Grande são hoje os municípios mais afetados pelos estragos do temporal dessa quarta-feira. Ontem, o número de usuários sem luz chegou a 111 mil, concentrados nas regiões Sul, Litoral Norte, Campanha, Centro Sul e Litoral Sul. No decorrer da quarta-feira, esse volume de afetados reduziu para 89 mil.

Durante a madrugada, trabalho das nossas equipes reduziu para 38 mil o total de clientes sem energia. Pelotas e Rio Grande são as localidades mais atingidas pelos estragos dos temporais. — equatorial_rs (@CEEE_Equatorial) September 9, 2021

Dos nove mil consumidores desabastecidos na área da RGE, a maior parte está na região de Santa Maria e Santiago. As empresas informaram estar mobilizadas no atendimento aos consumidores, visando restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Entretanto as concessionárias não estimaram previsão para normalização do sistema.

Além de deixar milhares de gaúcho sem luz, o temporal causou alagamentos e destelhamentos em diversas regiões do Estado. Em Porto Alegre, houve o desmoronamento parcial de uma residência, que deixou uma criança levemente ferida.