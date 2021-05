Dias das Mães tem frio cedo, mas clima será agradável neste domingo no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul neste domingo de Dia das Mães e são esperados amplos períodos de céu claro, apesar de nuvens em parte do Estado, como o Litoral e o Oeste, no decorrer do dia. Nuvens baixas, nevoeiro ou neblina em diferentes pontos entre a madrugada e o começo da manhã.

O domingo começa ainda frio e com geada em áreas de baixadas de regiões de maior altitude, mas aquece rapidamente com o sol e a tarde vai ser muito agradável e propícia para o churrasco ao ar livre. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 11ºC e 24ºC.

Uma nova massa de ar frio vai ingressar na metade da semana que vem e será antecedida por uma frente fria que trará chuva entre a terça e a quarta, mas já na segunda não se pode descartar instabilidade em pontos do Sul e do Oeste do Estado. A frequência de ingresso de frentes frias e massas de ar frio agora a cada uma semana sinaliza que o padrão climático de inverno começa a se instalar no território gaúcho.